حصاد اكثر من 750 هيكتار من حقول الحبوب في قوبوستان

قوبوستان، 11 يونيو، أذرتاج

انطلقت حملة حصاد الحبوب في محافظة قوبوستان وحصد خلال بضعة أيام محصول اكثر من 750 هيكتار.

أفادت أذرتاج عن بيان مركز التنمية الزراعية بالمحافظة أن مساحة حقول الحبوب لمحصول العام الحالي تبلغ 30 الفا و642 هيكتار ومنها 11 الفا و750 هيكتار للشعير والباقية للقمح.

وتمت تعبئة جميع القوى والمعدات لحصاد المحصول خلال مدة قصيرة وبدون خسارة. ويتم أولا حصاد الشعير. وتم تسخير 12 حصادة منذ اول الأيام في الحقول وتجري العملية المكثفة خاصة في قرى بولادلي وعرب قديم وشيخ ذرلي ويئكه خانة وغيرها.

وقال أن الإنتاجية المتوسطة من الحقول تبلغ 2350 كغ.

ويتوقع الخبراء حصاد 75 ألف طن من الحبوب خلال الموسم الحالي.