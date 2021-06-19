باكو، 19 يونيو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 20 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شمالية شرقية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 23-25 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 22-23 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان 15 حزيران ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب وتكوّن ضباب على بعض المناطق الجبلية صباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 35-40 مئوية نهارا وبين 13-18 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 19-24 مئوية ليلا وبين 35-40 مئوية نهارا.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 13-18 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-24 مئوية ليلا وبين 32-37 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة وتكون ضباب في بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 19-24 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا وبين 15-18 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب في بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 35-40 مئوية نهارا.

وفي مقعاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب في الجبال صباحا وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-23 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا وبين 18-20 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية