باكو، 21 يونيو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 22 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس مشمسة في الغالب وهبوب رياح شمالية شرقية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 34-39 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 759 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 55-65 في المائة ليلا وبين 35-40 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان 22 حزيران ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب في معظم المحافظات وتكوّن ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 36-41 مئوية نهارا وبين 13-18 مئوية ليلا وبين 26-31 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.