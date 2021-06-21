الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال مايو
AzerTAg.az
٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٥]
باكو، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
تم استيراد 7366 سيارة إلى أذربيجان خلال شهر مايو من العام الجاري وبلغت قيمتها 73 مليونا و563 ألف دولار.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أنه كان 7 مركبات من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او 6892 مركب لنقل الركاب عامة و466 مركب لنقل الشحن ومركب من المراكب النقلية الخاصة.
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