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    اقتصاد


    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال مايو

    ٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٥‎]

    باكو، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم استيراد 7366 سيارة إلى أذربيجان خلال شهر مايو من العام الجاري وبلغت قيمتها 73 مليونا و563 ألف دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أنه كان 7 مركبات من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او 6892 مركب لنقل الركاب عامة و466 مركب لنقل الشحن ومركب من المراكب النقلية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال مايو
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