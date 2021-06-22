تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة – صور – فيديو

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" في 22 يونيو اليوم يقع على عنوان حي نار ايمانوف تقاطع الشارعين فتح علي خان الخوئي رقمي 112 و114 والعاشق آلي رقمي 3 و4أ بين المباني السكنية كثيرة الطوابق التي يسكنها نحو 1200 مواطن.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية بما يواكب مع تدابير ترمي الى شغل أوقات فراغ الاطفال والشباب.

https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16243531631452739284.mp4

كما غرست 30 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير المحيط البالغة مساحته 3000 متر مربع عموما وأقيمت بضع عرائش فيها وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات.