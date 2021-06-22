باكو، 22 يونيو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 23 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس مشمسة في الغالب وهبوب رياح شمالية شرقية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 22-24 مئوية ليلا وبين 37-39 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 50-60 في المائة ليلا وبين 35-40 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان 23 حزيران ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال مطر غزير محلي متقطع في الاماكن الجبلية نهارا وتكوّن ضباب على بعض المناطق الجبلية صباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 19-24 مئوية ليلا وبين 36-41 مئوية نهارا وبين 14-19 مئوية ليلا وبين 26-31 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.