  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    في نهاية الأسابيع في يوليو: سيتوقف عمل الميترو والمواصلات العامة

    ٢٩.٠٦.٢٠٢١ [٢٢:٤٩]

    باكو، 29 يونيو (أذرتاج)

    بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، سيتوقف عمل الميترو والمواصلات العامة الأخرى من الساعة 00:00 في 4 يوليو حتى 06:00 في 5 يوليو، ومن الساعة 00:00 في 10 يوليو حتى الساعة 06:00 في 12 يوليو ومن الساعة 00:00 في 17 يوليو حتى الساعة06:00 في 19 يوليو ومن الساعة 00:00 في 24 يوليو حتى الساعة06:00 في 26 يوليو ومن الساعة 00:00 في 31 يوليو حتى الساعة06:00 في 1 أغسطس.

    AZERTAG.AZ :في نهاية الأسابيع في يوليو: سيتوقف عمل الميترو والمواصلات العامة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٢١:١٣]
    تنفيذ 831.2 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥‎٥‎]
    الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال أبريل
    ٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٥‎]
    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال مايو
    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١١:٣٨]
    ميناء باكو ينشئ محطة النقل المتعددة الوسائط لنقل البضائع من أوروبا الى الصين
    في نهاية الأسابيع في يوليو: سيتوقف عمل الميترو والمواصلات العامة