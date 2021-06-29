في نهاية الأسابيع في يوليو: سيتوقف عمل الميترو والمواصلات العامة

باكو، 29 يونيو (أذرتاج)

بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، سيتوقف عمل الميترو والمواصلات العامة الأخرى من الساعة 00:00 في 4 يوليو حتى 06:00 في 5 يوليو، ومن الساعة 00:00 في 10 يوليو حتى الساعة 06:00 في 12 يوليو ومن الساعة 00:00 في 17 يوليو حتى الساعة06:00 في 19 يوليو ومن الساعة 00:00 في 24 يوليو حتى الساعة06:00 في 26 يوليو ومن الساعة 00:00 في 31 يوليو حتى الساعة06:00 في 1 أغسطس.