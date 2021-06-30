باكو، 30 يونيو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 1 يوليو تموز الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع في بعض وهبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 21-25 مئوية ليلا وبين 29-34 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 759 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-65 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها أحيانا وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها أحيانا وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان 1 يوليو ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع مع الرعد والبرق مساء في بعض المحافظات الشمالية والغربية وتساقط البرد وتكوّن ضباب على بعض المناطق الجبلية صباحا وهبوب رياح غربية .

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 21-26 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا وبين 13-18 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.