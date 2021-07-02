باكو، 2 يوليو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 3 يوليو الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شمالية شرقية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 21-25 مئوية ليلا وبين 32-36 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح جنوبية شرقية وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح جنوبية شرقية وحرارة مياه البحر 25-26 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان 3 يوليو ظروف الطقس غير الممطرة في غالبية المحافظات مع احتمال مطر متقطع محلي مصحوب بالرعد والبرق مساء في بعض الاماكن الشمالية والغربية وتساقط البرد وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 23-27 مئوية ليلا وبين 35-40 مئوية نهارا وبين 15-20 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.