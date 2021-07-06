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    "خشخاش 2021م" تكشف عن مزارع النباتات المخدرة بقرية جينلي في أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا

    ٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٥‎٦]

    أغدام المحررة، 3 يوليو، أذرتاج

    اكتشفت مزارع النباتات المخدرة بقرية جينلي في أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا ضمن عمليات شاملة للبحث والتحري والوقائية باسم "خشخاش 2021م" منفذة من قبل موظفي قسم شرطة محافظة أغدام.

    أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية أن 2682 عدد من شجيرات القنب بزنة عامة بلغت 1200 كغ في مساحة غابية ومحيط بحيرة بأراضي قرية جينلي المحررة من الاحتلال وأقلعت من جذورها وأحرقت.

    ويجري التحقيق مع الحادث.

    AZERTAG.AZ :"خشخاش 2021م" تكشف عن مزارع النباتات المخدرة بقرية جينلي في أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا
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    "خشخاش 2021م" تكشف عن مزارع النباتات المخدرة بقرية جينلي في أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا "خشخاش 2021م" تكشف عن مزارع النباتات المخدرة بقرية جينلي في أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا