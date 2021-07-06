باكو، 6 يوليو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 7 يوليو الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 22-26 مئوية ليلا وبين 31-35 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 757 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-65 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها أحيانا وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها أحيانا وحرارة مياه البحر 25-26 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان 7 يوليو ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في غالبية المحافظات الشمالية والغربية مع احتمال كثافة الهطول المصحوب بالرعد والبرق وتساقط البرد وهبوب رياح غربية تشتد قوتها في مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 21-26 مئوية ليلا وبين 34-39 مئوية نهارا وبين 14-19 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.