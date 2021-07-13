وصول 320 حافلة جديدة إلى باكو
AzerTAg.az
١٣.٠٧.٢٠٢١ [١٦:١١]
باكو، 13 يوليو / تموز، (أذرتاج)
سيبدأ توصيل 320 حافلة جديدة إلى باكو خلال العام الجاري اشترتها وكالة باكو للمواصلات.
أفادت وكالة أذرتاج للأنباء أنه تم تصنيع 170 حافلة بطول 9 أمتار و150 حافلة بطول 12 مترا بواسطة شركة "BMC Automatic Industry Trade" التركية.
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