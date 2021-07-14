باكو، 14 يوليو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 15 يوليو الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع قصير الأمد صباحا في بعض مناطق شبه الجزيرة وهبوب رياح شمالية غربية .

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 22-25 مئوية ليلا وبين 29-32 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد في الغالب مع احتمال كثافة الهطول في المحافظات وتساقط البرد وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا نهارا في مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا وبين 10-15 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.