شاكي تنتج أكثر من 200 ألف طن من الحبوب هذا العام

شاكي، 16 يوليو، أذرتاج

استكمل مزارعو محافظة شاكي احدى أكبر محافظات زراعة الحبوب في الجمهورية حملة حصاد الحبوب في حقول بلغت مساحتها الموسم الحالي 63 الفا و531 هيكتار لإنتاج 204 ألف و907 طن من الحبوب ووصلت الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 3230 كغ وازداد إنتاج الحبوب قدر 6191 طن قياسا إلى العام الماضي.

قال مدير قطاع النباتات لمركز التنمية الزراعية الحكومية في شاكي صاحب عبد الحليم وف لمراسل أذرتاج إن المزارعين في شاكي حصدوا 110 ألف و496 طن من المحصول من 34 الفا و3ر747 هيكتار من حقول القمح و28 الفا و7ر783 هيكتار من حقول الشعير 94 الفا و411 طن من المحصول وبلغت الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار حقول القمح 3180 كغ ومن حقول الشعير 3280 كغ.