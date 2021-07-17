أذربيجان ترسل 40 ألف جرعة من لقاح "آسترا زانيسا" الى طاجيكستان والبوسنة والهرسك
AzerTAg.az
١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٩]
باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)
أرسلت أذربيجان 40 ألف جرعة من لقاح "آسترا زانيسا" الى كل من طاجيكستان والبوسنة والهرسك في إطار "كوفاكس".
أفادت وكالة اذرتاج ان شركة "أزال" الاذربيجاانية للطيران ستسير رحلات مستأجرة بين باكو وسراييفو في 19 يوليو والى مدينة دوشانبه في 20 يوليو.
يذكر ان أذربيجان أرسلت 50 ألف جرعة من اللقاح إلى أوزبكستان و40 ألف جرعة الى قيرغيزستان في اطار التدابير لمكافحة كوفيد -19.
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