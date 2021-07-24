مجلس الوزراء يدرج تعديلات في قواعد دخول البلد التعديلات تلزم شركات الطيران بالقواعد وتتوعد بسحب الرخصة

باكو، 24 يوليو، أذرتاج

ادرج مجلس الوزراء تعديلات في القواعد المؤقتة التي تسوي تنظيم الرحلات الجوية ونقل الركاب جوا الى البلد.

أفادت أذرتاج أن التعديلات تلزم شركات الطيران كلها التي تنفذ الرحلات الجوية الى جمهورية أذربيجان باستقبال الركاب ونقلهم بشروط آتية فقط:

1- فيما يخص الأجانب وعديمي الجنسية:

أ- ركابًا ذوا القربى من مواطن جمهورية أذربيجان من احد الأبوين او الشقيقة او الشقيق او الزوج او الزوجة او الولد ذكرا أم أنثى أو الجد او الجدة او الحفيد او الحفيدة ومن ضمنهم أعضاء أسرة مثل هؤلاء الركاب من الزوج او الزوجة او الأبوين أو الاولاد على اساس وثيقة تصدق على درجة القرابة مقرونة بوثيقة صادرة خلال مدة أقصاها 72 ساعة عن موعد الإقلاع تبرم نتيجة سلبية لفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل المعروف باختبار بي سي أر لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ،

ب- إلغاء طلب ابراز وثيقة صادرة خلال مدة أقصاها 72 ساعة عن موعد الإقلاع تبرم نتيجة سلبية لفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل المعروف باختبار بي سي أر لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للركاب غير المتجاوزة أعمارهم عن عام واحد،

2- فيما يخص مواطني اذربيجان:

أ- ركابًا من مواطني أذربيجان وكذلك اصحاب جوازات السفر الدبلوماسية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصليات الأذربيجانية في الخارج وموظفيها وافراد عائلاتهم وأجانب وعديمو الجنسبة يملكون رخصة العمل في جمهورية أذربيجان واجانب وعديمو الجنسية مالكون رخصة الاقامة المؤقتة او الدائمة في جمهورية أذربيجان وافراد عائلاتهم من الزوج او الزوجة او الابوين او الاطفال تحت 18 عاما تحت رعايتهم وكذلك بالغي 18 عاما ذوي الاعاقة الصحية وكذلك الركاب الحاملين رخصة خاصة صدرت عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني لدخول البلد على اساس وثائق مصدقة مقرونة بوثيقة صادرة خلال مدة أقصاها 72 ساعة عن موعد الإقلاع تبرم نتيجة سلبية لفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل المعروف باختبار بي سي أر لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ،

ب- مواطنو أذربيجان الذين لا يفون بالمطالب المذكورة عند عبور المنافذ الحدودية يفرض عليهم الحجر الصحي لمدة أسبوعين وذلك على حساب شركة الطيران الناقلة،

3- وكالة الطيران المدني لدى وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجانية توفر سحب رخصة سحبا مؤقتا لتنفيذ الرحلات الجوية الى جمهورية أذربيجان عن كل شركة للطيران يكون عدد الركاب المخالفين لهذه القواعد المحددة 3 او اكثر أم يكون بين ركابها راكب مخالف في كل رحلة من 3 رحلات متتالية تنفذها.