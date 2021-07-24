باكو، 24 يوليو ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 25 يوليو الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 22-25 مئوية ليلا وبين 29-32 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 759 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها أحيانا وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها أحيانا وحرارة مياه البحر 25-26 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال الرعد ومطر متقطع صباحا في بعض المناطق وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا وبين 12-17 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا في مدينة نخجوان ومحافظات جولفا وأوردوباد وسدرك وشاهبوز وشارور بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية الحبيسة وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا في مناطق مختلفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-24 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا.

وفي مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وأغدام وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة مع الرعد في الغالب وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا في مناطق مختلفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 12-17 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا.

وفي مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد في الغالب مع توقعات جو غير ممطر نهارا اساسا وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا في مناطق مختلفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-24 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد في بعض مناطقها مع توقعات انقطاع المطر تدريجيا نهارا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا في مناطق مختلفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 19-23 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا وبين 15-19 مئوية ليلا وبين 24-27 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب في بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا في مناطق مختلفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا.

وفي مقعاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب في الجبال صباحا وهبوب رياح شمالية شرقية تشتد قوتها احيانا في مناطق مختلفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 22-25 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا وبين 19-21 مئوية ليلا وبين 25-29 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية