الداخلية: كشف ملابسات 48 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 26 يوليو / تموز، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 52 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 5 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم شخص كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 31 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 48 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.