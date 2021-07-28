باكو، 28 يوليو ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 29 يوليو الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها أحيانا تستبدل بشمالية شرقية معتدلة نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 21-24 مئوية ليلا وبين 27-30 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها أحيانا تستبدل بشمالية شرقية معتدلة نهارا وحرارة مياه البحر 23-24 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها أحيانا تستبدل بشمالية شرقية معتدلة نهارا وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد في الغالب مع احتمال كثافة الهطول خاصة المحافظات الشمالية والغربية وتساقط البرد وهبوب رياح غربية معتدلة تستبدل بشرقية نهارا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 27-32 مئوية نهارا وبين 9-14 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.