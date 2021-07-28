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    اقتصاد


    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال 6 أشهر

    ٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٤٣]

    باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك في بيان إن 39 ألفا و643 سيارة استوردت إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري وبلغت قيمتها 397 مليون و587 دولار.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه كان 60 مركبا من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او أكثر و36 ألفا و741 مركب لنقل الركاب عامة و2794 مركب لنقل الشحن و48 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.

     

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال 6 أشهر
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