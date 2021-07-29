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    اقتصاد


    الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال مايو

    ٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٦:١٣]

    باكو، 29 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك في بيان إن 466 شاحنة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر مايو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك أنه تم استيراد 6892 سيارة و7 حافلات إلى البلاد.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال مايو
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