نقل 17 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا

باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

بلغ حجم البضائع المنقولة عبر الجزء الأذربيجاني من ممر النقل تراسيكا (أوربا – القوقاز وآسيا) 17 مليون طن وبلغ حجم تبادل البضائع 4 مليارات و17.9 مليون طن / كم خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية ان 9 ملايين و501.6 ألف طن أو 55.8 في المائة من البضائع نُقل عن طريق البر و5 ملايين و568.6 ألف طن أو 32.7 في المائة من البضائع عن طريق السكك الحديدية ومليون و954.6 ألف طن أو 11.5 في المائة عن طريق البحر.

تم تشكيل 23.4 في المائة أو 3 ملايين و980.9 ألف طن من البضائع المنقولة عبر الممر بضائع ترانزيت.