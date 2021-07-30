  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نقل 17 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا

    ٣٠.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٢٩]

    باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    بلغ حجم البضائع المنقولة عبر الجزء الأذربيجاني من ممر النقل تراسيكا (أوربا – القوقاز وآسيا) 17 مليون طن وبلغ حجم تبادل البضائع 4 مليارات و17.9 مليون طن / كم خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية ان 9 ملايين و501.6 ألف طن أو 55.8 في المائة من البضائع نُقل عن طريق البر و5 ملايين و568.6 ألف طن أو 32.7 في المائة من البضائع عن طريق السكك الحديدية ومليون و954.6 ألف طن أو 11.5 في المائة عن طريق البحر.

    تم تشكيل 23.4 في المائة أو 3 ملايين و980.9 ألف طن من البضائع المنقولة عبر الممر بضائع ترانزيت.

     

    AZERTAG.AZ :نقل 17 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٧.٢٠٢١ [١٦:١٣]
    الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال مايو
    ٢٨.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٤٣]
    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان خلال 6 أشهر
    ٢٤.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٣]
    مجلس الوزراء يدرج تعديلات في قواعد دخول البلد
    التعديلات تلزم شركات الطيران بالقواعد وتتوعد بسحب الرخصة
    ١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٩]
    أذربيجان ترسل 40 ألف جرعة من لقاح "آسترا زانيسا" الى طاجيكستان والبوسنة والهرسك
    نقل 17 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا