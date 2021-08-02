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    الخطوط الجوية الأذربيجانية: الممر الجوي فوق زنكزور غير موجود بعدُ ولا يستخدم من قبل شركات الطيران

    ٠٢.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٥‎٧]

    باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

    قالت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية إن الممر الجوي فوق زنكزور غير موجود بعدُ ولا يستخدم من قبل شركات الطيران.

    أفادت أذرتاج أن بيان أذال جاء ردا على معلومات متداولة في عدد من وسائل الاعلام الجماهيرية وشبكات التواصل الاجتماعي كأن الشركة تستخدم المجال الجوي فوق زنكزور في تنفيذها الرحلات الجوية بين باكو ونخجوان.

    ودعت الشركة لعدم الاعتبار لمثل هذه المعلومات غير الموثوق بها والاعتماد على مصادر رسمية.

     

     

    AZERTAG.AZ :الخطوط الجوية الأذربيجانية: الممر الجوي فوق زنكزور غير موجود بعدُ ولا يستخدم من قبل شركات الطيران
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