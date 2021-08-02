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    أذربيجان تسمح لمواطني 20 بلدا آخر لدخول وخروج اراضي البلد جوا بدء من 5 أغسطس

    ٠٢.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٣٣]

    باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

    أصدر مجلس الوزراء قرارا يسمح لمواطني 20 بلدا آخر لدخول وخروج أراضي البلد جوا بدءً من 5 أغسطس الحالي.

    أفادت أذرتاج أن مجلس الوزراء وقع على قرار في تعديلات في "القرار رقم 151 الصادر في 26 مايو عام 2021م بشأن تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلد ورفع بعض القيود المفروضة خلاله".

    وينص القرار الصادر اليوم على السماح لمواطني البلدان المشار اليها أسفله وكذلك مواطني سائر البلدان الذين يقيمون في هذه البلدان اقامة دائمة وعديمي الجنسية بدخول وخروج اراضي جمهورية أذربيجان ابتداء من الخامس من أغسطس عام 2021م:

    جمهورية ألمانيا الاتحادية

    جمهورية النمسا

    مملكة بلجيكا

    الجمهورية التشيكية

    مملكة الدانمرك

    جمهورية إيرلندا

    مملكة إسبانيا

    مملكة السويد

    الاتحاد السويسري

    كندا

    دوقية لكسمبرغ الكبرى

    جمهورية مالطة

    مملكة ندرلاند

    جمهورية بولندا

    جمهورية البرتغال

    جمهورية صربيا

    جمهورية سنغافورة

    جمهورية سلوفينيا

    جمهورية سلوفاكيا

    الجمهورية الهيلينية

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تسمح لمواطني 20 بلدا آخر لدخول وخروج اراضي البلد جوا بدء من 5 أغسطس
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