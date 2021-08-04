باكو، 4 أغسطس، أذرتاج قالت وزارة الطوارئ إن حريقا نشب في مساحة غابية متاخمة لمحمية هيركان الوطنية قرب قرية أوساكوجه بمحافظة لنكران جنوب البلاد. وتتعامل مع الحرائق فرق الإطفاء لوزارة الطوارئ بالتعاون مع طواقم خاصة لوزارة البيئة والثروة الطبيعية لإخمادها والتصدي لانتقالها الى مناطق مجاورة.

AZERTAG.AZ : بيان الطوارئ بشأن نشوب حريق في لنكران

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