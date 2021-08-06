شرطة باكو توقف اشخاصا يروجون المخدرات بين الشباب – صور

باكو، 6 أغسطس، أذرتاج

شرطة حي نسيمي للعاصمة باكو ضبط 3 اشخاص كانوا مشغولين بترويج المخدرات بين الشباب واعتقلوا موسايف وسفروف ذوا السوابق اللذين كانا يشتغلون بتهريب المخدرات في مختلف احياء العاصمة باكو وعند التحقيق الابتدائي افادا انهما حصلا على المخدرات من شخص يدعا "بيبيقولو" في حارة "ميدان قوبا" بالعاصمة.

وفي عملية البحث والتحري الفورية تم توقيف المدعو بيبيقولو ازممدوف واكتشفت بحوزته كمية من الهيروين والميتامفيتامين واعترف باشتغاله بتسويق المخدرات.

وتمكن موظفو شرطة حي خزر للعاصمة من ضبط مقيم بلدة بوزوفنا باقيشلي الذي كان مشغولا بتسويق المخدرات عبر الانترنت وعند التفتيش الشخصي اكتشفت بحوزته 35 غراما من الميتامفيتامين وافاد انه حصل على المواد المخدرة من مواطن أجنبي مجهول حاليا عند التحقيق وتسويقها على الانترنت.