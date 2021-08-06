  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الطوارئ تبلغ اطفاء الحرائق الناشبة في جبال يارديملي

    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٧]

    يارديملي، 6 أغسطس، أذرتاج

    ابلغت وزارة الطوارئ أن فرق الاطفاء قد أخمدت الحرائق الناشبة في مساحة غابية ذات التضاريس المعقدة في جبال محافظة يارديملي جنوب البلاد 1 اغسطس.

    وقالت الوزارة في بيان إن الحرائق الناشبة قربة قرية هونوبا بالمحافظة جرفت شجيرات وجذوع الأشجار المجففة على مساحة 32 هيكتارا.

    يذكر أن الحرائق تعامل معها فرق الطوارئ للاطفاء بالتعاون مع موظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية بدعم من السكان المحليين ومروحية خاصة بالطوارئ.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تبلغ اطفاء الحرائق الناشبة في جبال يارديملي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٥‎]
    فرق الطوارئ تحاصر الحريق الناشب في جبال أقصو
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:١٨]
    الداخلية: لم يسمح لـ3200 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم
    مراقبة 298 حفلة زفاف خلال اليوم
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١١:١٨]
    شرطة باكو توقف اشخاصا يروجون المخدرات بين الشباب – صور
    ٠٤.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٥‎]
    الداخلية: كشف ملابسات 52 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    الطوارئ تبلغ اطفاء الحرائق الناشبة في جبال يارديملي