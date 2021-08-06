الطوارئ تبلغ اطفاء الحرائق الناشبة في جبال يارديملي

يارديملي، 6 أغسطس، أذرتاج

ابلغت وزارة الطوارئ أن فرق الاطفاء قد أخمدت الحرائق الناشبة في مساحة غابية ذات التضاريس المعقدة في جبال محافظة يارديملي جنوب البلاد 1 اغسطس.

وقالت الوزارة في بيان إن الحرائق الناشبة قربة قرية هونوبا بالمحافظة جرفت شجيرات وجذوع الأشجار المجففة على مساحة 32 هيكتارا.

يذكر أن الحرائق تعامل معها فرق الطوارئ للاطفاء بالتعاون مع موظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية بدعم من السكان المحليين ومروحية خاصة بالطوارئ.