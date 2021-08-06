الداخلية: لم يسمح لـ3200 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم مراقبة 298 حفلة زفاف خلال اليوم

باكو، 6 أغسطس، أذرتاج

راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 298 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 5 اغسطس الامس.

قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 246 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و52 حفلة زفاف منظمة في الهواء الطلق.

واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم 83 شخصا لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف مع حبس شخص إداريا واحالة ملفين محررين بحق شخصين الى المحكمة للنظر فيهما.

كما لم يسمح لـ 3200 شخص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد19 لهم.