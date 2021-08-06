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    فرق الطوارئ تحاصر الحريق الناشب في جبال أقصو

    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٥‎]

    أقصو، 6 أغسطس، أذرتاج

    قالت وزارة الطوارئ إن جهود فرق إطفاء الطوارئ وموظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية وسكان محليين بدعم مروحية الطوارئ اسفرت عن محاصرة الحرائق الناشبة في جبال محافظة أقصو.

    وجاء في بيان الطوارئ إن تدابير اخماد الحرائق بالكامل تستمر.

    AZERTAG.AZ :فرق الطوارئ تحاصر الحريق الناشب في جبال أقصو
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