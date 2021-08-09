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    الطوارئ: إخماد الحريق الناشب في جبال أقصو

    ٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١١:٣٧]

    أقصو، 9 أغسطس، أذرتاج

    قالت وزارة الطوارئ في بيان إن الحريق الناشب في منطقة جبلية ذات التضاريس المعقدة في جبال محافظة أقصو قد أخمد.

    وقد تعاملت قوات الطوارئ مع الحريق الناشب 5 اغسطس بدعم مروحية الاطفاء.

    وجرف الحريق الاعشاب والشجيرات الجافة وحقول الحبوب المحصودة في مساحة بلغت 300 هيكتار عامة.

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