زلزال في بحر الخزر
AzerTAg.az
٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٥٠]
باكو، 9 أغسطس / آب، (أذرتاج)
وقع زلزال في بحر الخزر 9 أغسطس.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز رصد الزلازل لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزة الارضية وقعت الساعة 04:48 حست التوقيت المحلي.
وقال إن الزلزال شعر به لدى المحافظات الساحلية بقوة 3.6 درجات.
وقع الزلزال على عمق 63 كم.
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