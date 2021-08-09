باكو، 9 أغسطس / آب، (أذرتاج) وقع زلزال في بحر الخزر 9 أغسطس. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز رصد الزلازل لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزة الارضية وقعت الساعة 04:48 حست التوقيت المحلي. وقال إن الزلزال شعر به لدى المحافظات الساحلية بقوة 3.6 درجات. وقع الزلزال على عمق 63 كم.

AZERTAG.AZ : زلزال في بحر الخزر

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