نقل 20.3 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا

باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

بلغ حجم البضائع المنقولة عبر الجزء الأذربيجاني من ممر النقل تراسيكا (أوربا – القوقاز وآسيا) 20.3 مليون طن وبلغ حجم تبادل البضائع 4 مليارات و781.8 مليون طن / كم خلال أشهر يناير - يونيو من العام الجاري.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية ان 11 مليونا و407 ألف طن أو 56.1 في المائة من البضائع نُقل عن طريق البر و6 ملايين و598.6 ألف طن أو 32.5 في المائة من البضائع عن طريق السكك الحديدية ومليونين و319.6 ألف طن أو 11.4 في المائة عن طريق البحر.

تم تشكيل 22.9 في المائة أو 4 ملايين و652.6 ألف طن من البضائع المنقولة عبر الممر بضائع ترانزيت.