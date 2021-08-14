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    لزال في مدينة إيميشلي

    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [٠٩:٢٣]

    باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    وقع اليوم زلزال في محافظة إيميشلي الأذربيجانية في الساعة 16:28 بالتوقيت المحلي وكان بمقدار 3.1 درجات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال كان في الشمال 15 كم من محطة ساعتلي لرصد الزلازل، في ارض محافظة إيميشلي الأذربيجانية.

    ووقعت الهزات الارضية على عمق 52 كيلومترا.

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