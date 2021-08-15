شركة ويز اير أبوظبي تباشر تنفيذ الرحلات الى باكو
AzerTAg.az
١٥.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٢٢]
باكو، 15 أغسطس، أذرتاج
تباشر شركة ويز اير أبوظبي تنفيذ الرحلات المباشرة الى ومن باكو.
أفادت أذرتاج أن الشركة تنفذ الرحلات مرتين في الاسبوع أيام الثلاثاء والسبت والتذاكر معروضة على موقع wizzair.com.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٠:١٤]
٠٢.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٢.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٥٧]
٣٠.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٢٩]
١٥.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٨]
١٥.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٩]
١٥.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٥.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٢٢]
١٥.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤٩]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٢]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٥]
٠٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٧]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [٢٣:٤٦]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [٢٣:٤٣]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٠]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٠]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [٠٩:٢٣]
١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤٩]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٠]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٢]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١٥]
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك