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    اقتصاد


    شركة ويز اير أبوظبي تباشر تنفيذ الرحلات الى باكو

    ١٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٢٢]

    باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

    تباشر شركة ويز اير أبوظبي تنفيذ الرحلات المباشرة الى ومن باكو.

    أفادت أذرتاج أن الشركة تنفذ الرحلات مرتين في الاسبوع أيام الثلاثاء والسبت والتذاكر معروضة على موقع wizzair.com.

    AZERTAG.AZ : شركة ويز اير أبوظبي تباشر تنفيذ الرحلات الى باكو
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