شركة "ويز اير أبوظبي" تسيير رحلتها الاولى من أبوظبي إلى باكو
AzerTAg.az
١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٢٦]
باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)
انطلقت شركة "ويز اير أبوظبي" رحلاتها في اتجاه أبوظبي - باكو ابتداء من 14 أغسطس.
أفادت وكالة أذرتاج أن الشركة تنفذ الرحلات مرتين في الاسبوع أيام الثلاثاء والسبت والتذاكر معروضة على موقع wizzair.com.
هبطت طائرة من طراز "Airbus321-100" في مطار حيدر علييف الدولي في الساعة 21:10 بتوقيت باكو.
تم رش الطائرة بالماء في باكو أثناء استقبال أول رحلة مباشرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
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