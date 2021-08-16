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    شركة "ويز اير أبوظبي" تسيير رحلتها الاولى من أبوظبي إلى باكو

    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٢٦]

    باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    انطلقت شركة "ويز اير أبوظبي" رحلاتها في اتجاه أبوظبي - باكو ابتداء من 14 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الشركة تنفذ الرحلات مرتين في الاسبوع أيام الثلاثاء والسبت والتذاكر معروضة على موقع wizzair.com.

    هبطت طائرة من طراز "Airbus321-100" في مطار حيدر علييف الدولي في الساعة 21:10 بتوقيت باكو.

    تم رش الطائرة بالماء في باكو أثناء استقبال أول رحلة مباشرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

    AZERTAG.AZ :شركة "ويز اير أبوظبي" تسيير رحلتها الاولى من أبوظبي إلى باكو
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