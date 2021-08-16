شركة "ويز اير أبوظبي" تسيير رحلتها الاولى من أبوظبي إلى باكو

باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

انطلقت شركة "ويز اير أبوظبي" رحلاتها في اتجاه أبوظبي - باكو ابتداء من 14 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج أن الشركة تنفذ الرحلات مرتين في الاسبوع أيام الثلاثاء والسبت والتذاكر معروضة على موقع wizzair.com.

هبطت طائرة من طراز "Airbus321-100" في مطار حيدر علييف الدولي في الساعة 21:10 بتوقيت باكو.

تم رش الطائرة بالماء في باكو أثناء استقبال أول رحلة مباشرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.