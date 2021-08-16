استيراد 5923 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 7 أشهر

باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم استيراد 5923 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 5879 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 44 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.