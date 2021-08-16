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    استيراد 5923 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 7 أشهر

    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٥‎]

    باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم استيراد 5923 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 5879 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 44 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.

     

    AZERTAG.AZ :استيراد 5923 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 7 أشهر
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