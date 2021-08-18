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    رصد الزلازل تسجل هزات أرضية في زاقاتالا

    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٧]

    باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 2.8 درجة أراضي محافظة زاقاتالا الأذربيجانية على بعد 15 كم عن محطة زاقاتالا لرصد الزلازل في 18 أغسطس اليوم.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية سجلت الساعة 13.37 حسب التوقيت المحلي.

    وقع الزلزال على عمق 11 كم تحت سطح الأرض.

    AZERTAG.AZ :رصد الزلازل تسجل هزات أرضية في زاقاتالا
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