باكو، 21 أغسطس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 22 أغسطس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شمالية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 24-27 مئوية ليلا وبين 35-39 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 35-40 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية وحرارة مياه البحر 27-28 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية وحرارة مياه البحر 28-29 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع مع الرعد في بعض المناطق الجبلية وتساقط البرد نهارا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 35-40 مئوية نهارا وبين 13-18 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.