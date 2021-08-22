اجراءات التحقق من جاهزية وسائل الاتصالات الراديوية بمطار فضولي الدولي

فضولي المحررة، 22 أغسطس، أذرتاج

تجري اجراءات التحقق من جاهزية وسائل الاتصالات الراديوية قبل تنفيذ الرحلات الجوية النظامية في مطار فضولي الدولي وذلك برحلات تنفذها طائرة خاصة.

قالت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية اذال في بيان إن اجراءات الفحص والمراقبة تنفذ بتطبيق مجموعة وسائل الاتصالات الراديوية المؤتمة بالكامل في طائرة اي تي ار 42-500 من التصنيف التجاري .

يذكر أن مطار فضولي الدولي قد وضع حجر الاساس فيه رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 14 يناير 2021م.