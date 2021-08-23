باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج) تم استيراد 60 حافلة الى أذربيجان خلال أشهر يناير – يونيو. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان هذه الفترة شهدت احضار 36 الف و741 سيارة و2794 شاحنة الى البلد.

AZERTAG.AZ : استيراد 60 حافلة الى أذربيجان خلال 6 أشهر

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده