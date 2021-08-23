استيراد 60 حافلة الى أذربيجان خلال 6 أشهر
AzerTAg.az
٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١١:١٢]
باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تم استيراد 60 حافلة الى أذربيجان خلال أشهر يناير – يونيو.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان هذه الفترة شهدت احضار 36 الف و741 سيارة و2794 شاحنة الى البلد.
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