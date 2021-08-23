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    اقتصاد


    استيراد 60 حافلة الى أذربيجان خلال 6 أشهر

    ٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١١:١٢]

    باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم استيراد 60 حافلة الى أذربيجان خلال أشهر يناير – يونيو.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان هذه الفترة شهدت احضار 36 الف و741 سيارة و2794 شاحنة الى البلد.

    AZERTAG.AZ :استيراد 60 حافلة الى أذربيجان خلال 6 أشهر
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