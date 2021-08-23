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    اقتصاد


    تنفيذ 5.1 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٤٠]

    باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم تنفيذ 5 ملايين و184.8 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 136.5 ألف طن من الشحنات المنقولة - شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 8.1 الف شخص.

     

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