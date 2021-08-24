باكو، 24 أغسطس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 25 أغسطس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس ممطرة متقطعة ليلا وصباحا في بعض المناطق مصحوبة بالرعد والبرق وغائمة منقلبة في النصف الثاني من اليوم وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 24-27 مئوية ليلا وبين 30-34 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية معتدلة وحرارة مياه البحر 26-27 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية معتدلة وحرارة مياه البحر 27-28 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب المصحوبة بالرعد والبرق وكثافة الهطول خاصة في المقاطعات الجبلية وفي سفوح الجبال وتساقط البرد نهارا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 21-26 مئوية ليلا وبين 32-37 مئوية نهارا وبين 12-17 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.