الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان

باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قالت هيئة الجمارك في بيان إن 7731 سيارة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر يوليو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أنه كان 4 مركبات من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او اكثر و7307 مركب لنقل الركاب عامة و404 مركب لنقل الشحن و16 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.