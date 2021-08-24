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    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان

    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٥‎]

    باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك في بيان إن 7731 سيارة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أنه كان 4 مركبات من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او اكثر و7307 مركب لنقل الركاب عامة و404 مركب لنقل الشحن و16 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.

     

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان
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