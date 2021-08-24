الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان
AzerTAg.az
٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)
قالت هيئة الجمارك في بيان إن 7731 سيارة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر يوليو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أنه كان 4 مركبات من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او اكثر و7307 مركب لنقل الركاب عامة و404 مركب لنقل الشحن و16 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.
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