الارصاد الجوية تتوقع الامطار المتقطعة مع الرعد والبرق في بعض المحافظات الشمالية
AzerTAg.az
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢١]
باكو، 25 أغسطس، أذرتاج
قالت هيأة الأرصاد الجوية إنها تتوقع الامطار المتقطعة مع الرعد والبرق خاصة نهار يومي 26-27 أغسطس في مساحة بعض المحافظات الشمالية مع احتمال كثافة الهطول في مناطق مختلفة وتساقط البرد.
أفادت أذرتاج عن بيان الارصاد الجوية انها تحتمل ارتفاع منسوب المياه لدى الأنهر وفيضانات قصيرة الامد لدى بعض الانهر الجبلية.
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