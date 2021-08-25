انخفاض إنتاج سيارات الركاب في أذربيجان

باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم أنتاج 940 سيارة في البلاد خلال أشهر يناير - يوليو أو 134 سيارة أقل من نفس الشهر من العام الماضي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم إنتاج منتجات بقيمة 172.4 مليون مانات في إنتاج الآلات والمعدات والمركبات الأخرى والسيارات والمقطورات. وارتفع إنتاج السيارات والمقطورات وشبه المقطورات بنسبة 4.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.