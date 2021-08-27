شركتي "ISR Air" و"Arkia Airlines" تستأنف الرحلات إلى أذربيجان في الخريف

باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ناقشت أذربيجان وإسرائيل آفاق التعاون في مجال الطيران المدني.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن السفارة الإسرائيلية لدى أذربيجان انه عقد رئيس الخطوط الجوية الأذربيجانية (آزال) جهانجير عسكروف اجتماعا ثنائيا مع السفير الإسرائيلي لدى أذربيجان جورج ديك في 25 أغسطس. وأشار إلى المستوى العالي للعلاقات بين البلدين وبما في ذلك في مجال الطيران المدني.

قالت رئاسة شركة "آزال" إن الخطوط الجوية الأذربيجانية تقوم بتشغيل رحلات في اتجاه باكو - تل أبيب – باكو مرتين في الأسبوع - يومي الخميس والأحد بعد إعادة فتح الحدود الجوية بين البلدين والتي تم إغلاقها بسبب جائحة كوفيد - 19.

أكد السفير جورج ديك أن شركتي الطيران الإسرائيليتين "ISR Air" و"Arkia Airlines" تخطط لاستئناف رحلاتها إلى أذربيجان في هذا الخريف. أعرب الطرفان عن ثقتهما في أنه مع تخفيف قيود الحجر الصحي وتحسين الوضع الوبائي سيتم النظر في إمكانية زيادة تدفق الركاب والبضائع بين إسرائيل وأذربيجان.