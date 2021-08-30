تقديم مواد التحقيق مع أضرار احتلال أرمينيا على البيئة والثروات الطبيعية في اراضي أذربيجان المحررة الى النيابة العامة

باكو، 30 أغسطس، أذرتاج

عقد اجتماع تال لفريق العمل لشؤون البيئة لدى المركز الاداري البيني الناشط لدى مقر التنسيق للحل المركزي لقضايا الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني بحضور ممثلين عن مندوبيتي الرئيس الأذربيجاني في شوشا وأغدام ووزارات البيئة والثروة الطبيعية والاقتصاد والزراعة والطوارئ وسائر المؤسسات العامة ذات الصلة.

واحيط اعضاء الفريق علما بعمليات المراقبة العامة المنفذة في المقاطعات المحررة من الاحتلال بغية تقييم الاوضاع البيئية وفقا "لخطة النشاط الخاصة بحل القضايا العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية والتنظيمية وسائر المسائل العاجلة في اراضي جمهورية أذربيجان المحررة من الاحتلال" ومن جملتها المراقبة على تلوث الأنهار العابر للحدود وتقييم الوضع البيئي الاشعاعي.

ونفذ فريق العمل تقييمات طبقا للتشريع من قبل وزارة البيئة والثروة الطبيعية بشأن الاضرار الملحقة بالبيئة والثروات الطبيعية وقدمت مواد التحقيق الشاملة المنفذ في مقاطعات زنكيلان وقبادلي وأغدام وفضولي وخوجاوند وجبرائيل وترتر ومدينة شوشا المحررة الى النيابة العامة للتقييم القانوني.