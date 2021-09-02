باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 3 سبتمبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس عائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متطقع في بعض مناطق شبه الجزيرة صباحا ومساء وهبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها حينا لآخر.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 22-25 مئوية ليلا وبين 27-30 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 45-50 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح جنوبية شرقية وحرارة مياه البحر 25-26 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح جنوبية شرقية وحرارة مياه البحر 26-27 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتطقعة في الغالب مع الرعد في بعض أماكن المقاطعات وكثافة الهطول لدى مناطق جبلية وتساقط البرد وهبوب رياح شرقية تشتد قوتها احيانا في بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-24 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا وبين 11-16 مئوية ليلا وبين 18-22 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.