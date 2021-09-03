باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 4 سبتمبر الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس عائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متطقع في بعض مناطق شبه الجزيرة ليلا وهبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها حينا لآخر وتهدأ تدريجيا صباحا وتستبدل بشمالية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 19-21 مئوية ليلا وبين 25-28 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها حينا لآخر وتهدأ تدريجيا صباحا وتستبدل بشمالية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها حينا لآخر وتهدأ تدريجيا صباحا وتستبدل بشمالية شرقية نهارا وحرارة مياه البحر 25-26 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتطقعة في الغالب مع الرعد في بعض أماكن المقاطعات وكثافة الهطول لدى مناطق مختلفة وتساقط البرد وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا في بعض المناطق ليلا وصباحا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 19-24 مئوية ليلا وبين 28-32 مئوية نهارا وبين 7-12 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.