ارتفاع موجات في بحر الخزر إلى 3.6 أمتار

باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية في الساعة 10:00 يوم 3 سبتمبر، كان الطقس في الغالب غير ممطر في البلاد وسقطت 0.3 ملم من الأمطار في قوصار واشتدت الرياح الشمالية الغربية في بعض المناطق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن تقرير الهيئة ان ارتفاع الموجات في بحر الخزر بلغ 3.6 أمتار.